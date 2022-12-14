Как принцесса: Сальма Хайек в пышном платье с пикантным декольте блистала на премьере фильма

Режиссером фильма выступил Джоэл Кроуфорд, а сценаристом – Пол Фишер. История от Universal/DreamWorks о самом известном пушистом разбойнике, любимце миллионов, неповторимом Коте в сапогах возвращается на большие экраны через 11 лет после премьеры.

Сальма Хайек и Антонио Бандерас / Фото: Associated Press

Сальма выглядела, как принцесса в нежно-голубом платье с корсетом, расшитым камнями и пышной фатиновой юбкой. Наряд эффектно подчеркивал грудь актрисы и ее талию, рукава у наряда были прозрачные, а вот какую обувь подобрала Сальма не видно из-за объемного подола.

Актриса распустила волосы, сделала насыщенный макияж и надела крупный перстень на палец. На дорожке звезда позировала вместе с актером Антонио Бандерасом. Он не выпускал актрису из своих объятий.

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

Бандерас вышел на дорожку в водолазке темно-бордового цвета, черных брюках и байкерской кожаной синей куртке.

Сальма Хайек и Антонио Бандерас / Фото: Associated Press

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

Напомним, в Украине Анимационный мультфильм "Кот в сапогах 2: последнее желание" выходит в прокат с 15 декабря. Первый фильм "Кот в сапогах" вышел в 2011 году как спин-офф франшизы "Шрек".

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