Как принцесса: звезда фильма "Охотники за привидениями" в красном пышном платье пришла на премьеру экшна

Маккенна Грейс в эффектном аутфите сверкала на презентации фантастического фильма.
В Нью-Йорке состоялась премьера фантастического экшна "Охотники за привидениями: Ледянящий ужас".
Мероприятие посетила одна из героинь фильма – Маккенна Грейс. Девушка предстала перед фотографами в красном платье без бретелек и с пышной юбкой с драпировкой и шлейфом от бренда Marchesa. Наряд имел высокий разрез, который позволил Маккенни демонстрировать свои стройные ноги. Обута она была в черные атласные босоножки на каблуках.
Актриса распустила волосы, сделала макияж с акцентом на красной помаде, уши украсила лаконичными серьгами, пальцы – кольцами, а вот шею и зону декольте решила оставить без украшений.
О фильме:
Это продолжение фантастических приключений из оригинальной вселенной охотников на привидений. Новому и старому поколению "Охотников" нужно объединиться, чтобы противостоять масштабной опасности и спасти мир от второго Ледникового периода.
В украинский прокат фильм выйдет 21 марта.
Читайте также:
- В красном пончо с бахромой и цветных брюках: 92-летняя артистка в ярком образе сияла на премьере фильма
- В платье с золотыми цветами из летушек: звезда "Игры престолов" в эффектном образе сияла на красной дорожке
- В голубом мини-платье и на шпильках: Кайя Гербер продемонстрировала стройные ноги на премьере сериала