Как принцесса: звезда фильма "Охотники за привидениями" в красном пышном платье пришла на премьеру экшна

В Нью-Йорке состоялась премьера фантастического экшна "Охотники за привидениями: Ледянящий ужас".

Маккенна Грейс / Фото: Associated Press

Мероприятие посетила одна из героинь фильма – Маккенна Грейс. Девушка предстала перед фотографами в красном платье без бретелек и с пышной юбкой с драпировкой и шлейфом от бренда Marchesa. Наряд имел высокий разрез, который позволил Маккенни демонстрировать свои стройные ноги. Обута она была в черные атласные босоножки на каблуках.

Маккенна Грейс / Фото: Associated Press

Актриса распустила волосы, сделала макияж с акцентом на красной помаде, уши украсила лаконичными серьгами, пальцы – кольцами, а вот шею и зону декольте решила оставить без украшений.

Маккенна Грейс / Фото: Associated Press

О фильме:

Это продолжение фантастических приключений из оригинальной вселенной охотников на привидений. Новому и старому поколению "Охотников" нужно объединиться, чтобы противостоять масштабной опасности и спасти мир от второго Ледникового периода.

В украинский прокат фильм выйдет 21 марта.

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