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- Шоу-бизнес
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Как принцесса: Эль Фэннинг в пышном платье от Chanel вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля
Актриса в кастомном наряде с пышной юбкой сияла на церемонии закрытия кинофестиваля.
Элль Фэннинг посетила церемонию закрытия 78-го Каннского кинофестиваля. На красной дорожке она появилась в нежном аутфите, в котором была похожа на настоящую принцессу.
На актрисе было небесно-голубое платье, которое для нее сшил Модный дом Chanel. Наряд имел пышную фатиновую юбку, тонкие бретельки, украшенные пайетками, фатиновые рюши на лифе и плечах, а также черный бархатный пояс на талии.
Фэнниг сделала гладкий низкий пучок и легкий нежный макияж. Свой лук Эль дополнила бриллиантовыми украшениями от Cartier.
Напомним, Элль Фэннинг на фотоколле в Каннах предстала в лаконичном луке от Gucci. Она была одета в белую футболку и прямые классические джинсы, которые скомбинировали с нежно-голубым шелковым платком с цветочным принтом.