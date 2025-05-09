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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
7
Время на прочтение
1 мин

Как принцесса: Нина Добрев в пышном цветочном платье вышла на красную дорожку

Нежное платье с пышной юбкой стало оригинальным и смелым выбором, поскольку все чаще знаменитости выбирают локоничные наряды для своих выходов в свет.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Нина Добрев

Нина Добрев / © Associated Press

Актриса Нина Добрев — звезда сериала «Дневники вампира» — посетила весенний гала-концерт New York City Ballet 2025, который состоялся в Линкольн-центре в Нью-Йорке.

Она вышла на красную дорожку в нежном платье оттенка пудры, которое было как наряд сказочной принцессы. Платье А-силуета выполнено из цветочной ткани, не имело бретелек, декольте в нем выполнено в виде сердца, а также платье было украшено шлейфом.

/ © Associated Press

© Associated Press

Нида дополнила образ высокой прической, макияжем, а также гламурными серьгами с камнями, которые красиво сверкали.

/ © Associated Press

© Associated Press

Также это мероприятие посетила Диана Крюгер, которая сыграла в таких культовых фильмах как «Троя» и «Господин Никто». Актриса носила черный наряд с совершенно прозрачной юбкой и карновальную маску, которую украшали 3D бабочки.

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Дата публикации
Количество просмотров
7
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