Как принцесса: Нина Добрев в пышном цветочном платье вышла на красную дорожку

Нина Добрев / © Associated Press

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Актриса Нина Добрев — звезда сериала «Дневники вампира» — посетила весенний гала-концерт New York City Ballet 2025, который состоялся в Линкольн-центре в Нью-Йорке.

Она вышла на красную дорожку в нежном платье оттенка пудры, которое было как наряд сказочной принцессы. Платье А-силуета выполнено из цветочной ткани, не имело бретелек, декольте в нем выполнено в виде сердца, а также платье было украшено шлейфом.

© Associated Press

Нида дополнила образ высокой прической, макияжем, а также гламурными серьгами с камнями, которые красиво сверкали.

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© Associated Press

Также это мероприятие посетила Диана Крюгер, которая сыграла в таких культовых фильмах как «Троя» и «Господин Никто». Актриса носила черный наряд с совершенно прозрачной юбкой и карновальную маску, которую украшали 3D бабочки.