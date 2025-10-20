ТСН в социальных сетях

Как принцесса: Рэйчел Зеглер в розовом платье и оперных перчатках очаровала ярким образом

24-летняя актриса в наряде от Tamara Ralph сияла на светском мероприятии.

Рейчел Зеглер

Рейчел Зеглер / © Associated Press

Звезда фильмов «Белоснежка» и «Голодные игры: Баллада о певчих птичках и змеях» — Рэйчел Зеглер — посетила ежегодный гала-концерт Музея Академии в Лос-Анджелесе.

Актриса появилась на мероприятии в ярком аутфите, в котором была похожа на принцессу. На звезде было розовое корсетное платье без бретелек приталенного силуэта из кутюрной коллекции Tamara Ralph сезона весна-лето 2025.

Рэйчел Зеглер / © Associated Press

Рэйчел Зеглер / © Associated Press

Наряд имел длинный объемный хвост-шлейф, который она продемонстрировала фотографам.

Рэйчел Зеглер / © Associated Press

Рэйчел Зеглер / © Associated Press

Образ Рэйчел дополнила оперными розовыми высокими перчатками и сатиновыми красными босоножками на шпильках от Jimmy Choo.

Зеглер сделали прическу в стиле Старого Голливуда с локонами, уложив ее на одну сторону, и макияж с черными стрелками и помадой цвета пыльной розы. Уши она украсила каплевидными серьгами с бриллиантами, а поверх перчаток надела драгоценные кольца.

Рэйчел Зеглер / © Associated Press

Рэйчел Зеглер / © Associated Press

Напомним, Рэйчел Зеглер попала в объективы папарацци в Лондоне в кокетливом черном мини-платье с белым принтом polka dot и с обнаженными плечами.

