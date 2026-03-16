Как принцесса в пышном платье: Эль Фэннинг появилась на "Оскаре" в самом романтичном наряде вечера

27-летняя Эль Фэннинг получила в этом году свою первую номинацию на «Оскар» за работу в фильме «Сентиментальная ценность». В номинации актриса не победила, однако запомнилась, как одна из самых романтичных звезд вечера.

Эль выбрала белоснежное платье классического фасона с корсетным верхом и юбкой А-силуэта. Для нее платье создал по индивидуальному заказу бренд Givenchy.

Это тюлевое платье было разработано легендарной Сарой Бертон — автором свадебного платья принцессы Кейт. Украшала наряд вышивка с цветами глицинии на корсете и подоле юбки. Также у наряда был длинный шлейф, благодаря которому Эль в этом платье напоминала сказочную принцессу.

Волосы актрисы стилисты собрали в лаконичную прическу-пучок, а сияния и гламура луку звезды добавляли бриллианты от Cartier, в частности особое колье, которое для актрисы достали из хранилища бренда.

«Cartier достали для меня несколько украшений из своего архива, чтобы я могла их посмотреть, и — представьте себе — там было колье 1903 года в форме глицинии!» — рассказала актриса Vogue.

Колье — с круглыми бриллиантами старой огранки в милгрейновой оправе — изначально состояло из двух брошей, которые также можно было носить как тиару. Позже их переделали в колье или украшение для корсажа.

«Самое волшебное в этой истории то, что я выбрала это колье еще до того, как Сара самостоятельно придумала идею с глицинией», — добавила Фэннинг. «Если это не судьба, то я даже не знаю, что тогда».

А вот для вечеринки Vanity Fair Oscar Party актриса выбрала более простое платье Givenchy и полностью черное. Наряд-бюстье был украшен большим бантом на бедрах, а сочетала актриса его с еще одним колье от Cartier, но с рубинами и бриллиантами.

Поддержать Эль на мероприятии пришла ее старшая сестра — актриса Дакота Фэннинг. Она выбрала также черное платье, но от Zuhair Murad из коллекции весна-лето 2026 с вышивкой.

Эль и Дакота Фэннинг / © Associated Press