Как прошел Met Gala 2021: эксклюзивный репортаж ТСН из Нью-Йорка

В Нью-Йорке состоялась самая желанная модная вечеринка года. Каким было мероприятие в этом году, расскажет корреспондент ТСН Ольга Кошеленко.

После вынужденного отсутствия в пандемический год Met Gala возвращается. Чтобы попасть сюда, нужно быть либо суперзвездой, либо иметь 300000 долларов на билет. Темой этого года выбрали американскую моду.

Анна Винтур / Associated Press

Оркестр, который играет и танцует в комбинезонах в цветах американского флага, — подарок от дизайнера Стеллы Маккартни. "Ей сегодня исполняется 50, и Стелла пропускает вечеринку", - рассказала ее на 20 лет старшая подруга Анна Винтур, неизменный редактор глянца Vogue. Многим она открыла путь в мир моды, и многим — закрыла. Дизайнеров с мировыми именами Ральфа Лорена, Оскара де ла Ренту, Каролину Эрреру, Веру Вонг и Майкла Корса называет старыми друзьями:

"Мы чтим американскую моду — такие величины, как Ральф, Оскар, Каролина, Вера и Майкл. И, конечно, будущее — 70 процентов выставки представляет будущее американской моды", — отметила Анна.

Билли Айлиш / Associated Press

Сопредседателями этой вечеринки стали звезды в возрасте до 25. Самая молодая обладательница "Грэмми" Билли Айлиш свой привычный смелый образ и авангардный цвет волос поменяла на нежно-персиковое платье и прическу в стиле Мэрилин Монро. 15-метровый шлейф за певицей носили несколько ассистентов:

"Это удивительно, сюрреалистично, прекрасно и большая честь для меня".

Лил Нес / Getty Images

Золотой плащ рэпера Lil Nas X тоже пришлось носить помощникам. Вволю попозировав в таком виде, певец снял верхнюю одежду и остался в золотых доспехах. Но и они оказались не последним его нарядом — рэпер разделся еще раз и остался в усыпанном камнями трико.

Молодая поэтесса Аманда Горман, ставшая широко известной после того, как прочитала свои стихи на инаугурации президента Джо Байдена, говорит, что переосмыслила образ статуи свободы — о ней напоминал венец на голове. Модная вечеринка для нее впервые, признается Аманда, вообще-то она больше любит писать книги:

"Для меня — это светский выход и возможность выглядеть неотразимо. Я наслаждаюсь моментом и приступаю к работе, чтобы изменить мир к лучшему. Обычно я делаю это через книги".

То, что свои идеи можно распространять любым способом, юным коллегам продемонстрировала конгрессвумен от штата Нью-Йорк Кэролайн Мелони. Ее платье — воплощенная агитация за права женщин.

А вот узнать в темном силуэте модель и телезвезду Ким Кардашьян смогли лишь преданные фаны. Классический черный выбрала и Шерон Стоун. А певец Фрэнк Оушен сделал акцент на аксессуаре — роботизированном ребенке под цвет своих волос.

Ким Кардашьян / Associated Press

"Американская мода, традиционно, - это удобная одежда и кроссовки, - прокомментировали кураторы Met Gala. - Но иногда можно несколько переосмыслить и сделать американскую моду более эмоциональной".

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Новости мира: как состоялся Met Gala 2021 - эксклюзивный репортаж ТСН из Нью-Йорка

Из Соединенных Штатов Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+1.

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