Как расцветшая роза: Дуа Липа в фактурном наряде вышла на красную дорожку кинопремии

28-летняя артистка выбрала для своего появления интересный наряд от Prada.

Дуа Липа посетила состоявшуюся в Санта-Монике премию Critics Choice Awards 2024.

Дуа Липа / Фото: Associated Press

Певица привлекла внимание эффектным луком. Она предстала в фактурном платье макси винного цвета и без бретелек от бренда Prada. Наряд напоминал лепестки только что расцветшей розы. Липа выглядела стройно и привлекательно.

Дуа Липа / Фото: Associated Press

Аутфит Дуа дополнила роскошными украшениями от Tiffany & Co.: золотыми серьгами с розовыми камнями и кольцом с бриллиантами.

Дуа Липа / Фото: Associated Press

Цвет ее волос выглядел гармонично с нарядом. В макияже певица сделала акцент на помаде оттенка пыльной розы.

Напомним, на красной дорожке "Золотого глобуса" Дуа Липа сияла в роскошном кутюрном платье от Schiaparelli, украшенном аппликацией с золотой вышивкой.

Читайте также: