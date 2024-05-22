Как райская птица: Деми Мур позировала фотографам в очаровательном желтом платье и серьгах-цветах

Актриса в очередной раз доказала, что возраст - это только цифра.

В рамках Каннского кинофестиваля во Франции состоялась вечеринка, организованная брендом Chopard, под названием "Однажды в сказке". Гостьей этого гламурного светского мероприятия стала американская актриса Деми Мур.

Деми Мур / Фото: Associated Press

61-летняя звезда в очередной раз продемонстрировала очаровательный лук, в котором выглядела очень молодо и свежо. Она надела ярко-желтое платье от бренда Oscar de la Renta, у которого не было бретелек.

Наряд украшала небольшая драпировка на талии, два больших милых цветка, а также высокий разрез на юбке, который позволял рассмотреть ее нежные розовые туфли на ремешках. Образ актриса дополнила желтым клатчем с застежкой-цветком и очаровательными длинными серьгами в виде цветов орхидей.

Деми Мур / Фото: Associated Press

А вот на самом кинофестивале Мур продемонстрировала несколько вечерних нарядов. На красной дорожке актриса блистала в красном платье от Giorgio Armani Prive из коллекции осень-зима 2023, которое сочетала с рубинами, а также в шелковом наряде с необычным бантом от Модного дома Schiaparelli из кутюрной коллекции весна-лето 2024, которую бренд презентовал на Неделе моды в Париже.

Деми Мур в Giorgio Armani Prive / Фото: Associated Press

Деми Мур в Schiaparelli / Фото: Associated Press

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