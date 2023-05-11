Как романтично: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поцеловались на премьере фильма

10 мая в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма "Мать", где главную роль сыграла суперзвезда Дженнифер Лопес. На мероприятии она появилась со своим мужем Беном Аффлеком, пара позировала перед фотографами, мило обнимаясь, а затем они поцеловались. Это выглядело очень романтично.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

На презентацию Дженнифер пришла в эффектном наряде молочного оттенка и с вышивкой пайетками. Это был костюм, сшитый для нее на заказ брендом Brunello Cucinelli, он состоял из длинного пальто, прямой макси-юбки и бюстье без косточек.

Дополнила лук Лопес украшениями от Fernando Jorge и сумкой-клатчем от Tyler Ellis. Бен традиционно появился в костюме-тройке графитового оттенка и белой рубашке.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Некоторыми кадрами с этого мероприятия Джей Ло поделилась в Instagram.

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