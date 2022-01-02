Как романтично: главный герой "Холостяка-11" Заливако с возлюбленной прогулялся по Софиевской площади

Как романтично: главный герой "Холостяка-11" Заливако с возлюбленной прогулялся по Софиевской площади

Михаил Заливако с Анной Богдан сходили к елке и сняли там видео.

Главный герой реалити-шоу "Холостяк-11" - Михаил Заливако – опубликовал в Instagram романтическое новогоднее видео со своей возлюбленной, победительницей проекта – Анной Богдан.

Видео было снято на Софиевской площади. Пара гуляла, рассматривала ярмарку, фотографировалась с Дедом Морозом, веселилась и целовалась.

"С Новым Годом! Шоб эти мэджик моментс были у каждого вдоволь. Шоб джингл беллс мы все слышали и не только как звуки в голове. Шоб хватило нам газа, хотя с такой зимой на нужны дождевики. Шоб у всех было шо выставлять в инстаграм и шоб не было никаких головняков, от который поднимается давление! Всем пис!" – написал Миша.

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