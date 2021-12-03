Как романтично: "Холостячка" Злата Огневич слилась в поцелуе под водой с финалистом шоу

Как романтично: "Холостячка" Злата Огневич слилась в поцелуе под водой с финалистом шоу

Певица впервые поцеловалась под водой во время дайвинга.

В двенадцатом выпуске романтического реалити-шоу "Холостячка" - главная героиня Злата Огневич в последний раз сходила в Тунисе на свидания с финалистами – Дмитрием Шевченко и Андреем Задворным.

На свидании с Андреем Злата занялась дайвингом. Под водой они плавали, танцевали, а потом сняли свои трубки и слились в поцелуе. Это было очень романтично. Злате очень понравился такой дайвинг.

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Скрин видео

Скрин видео

Скрин видео

Скрин видео

Скрин видео

Скрин видео

Скрин видео

К слову, а на свидании с Дмитрием Шевченко Злата целовалась с ним, купаясь под водопадом, в реке и в бассейне. Во время страстных объятий и поцелуев Дмитрий признался певице, что хочет ее, но она ответила, что до финала этого не должно быть.

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