Как романтично: победительница шоу "Холостяк-11" показала, что ей подарили на День влюбленных

Победительница 11 сезона реалити-шоу "Холостяк" Анна Богдан показала в Instagram Stories подарок, который она получила вчера, в День святого Валентина.

Девушке прислали огромный букет красных роз, выложенных в форме сердца. Очень красивый и романтичный подарок.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анны Богдан

Анна Богдан / Фото: Instagram Анны Богдан

Аня лаконично написала: "Спасибо". Кто ей прислал сюрприз, она не призналась.

Напомним, а конкурентка Анны в финале проекта "Холостяк-11" — Юлия Бельченко — показала фолловерам откровенную фотосессию, в которой она обнаженной позировала в ванне.

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