Как романтично: победительница шоу "Холостяк-11" показала, что ей подарили на День влюбленных

Анна Богдан похвасталась приятным сюрпризом.
Победительница 11 сезона реалити-шоу "Холостяк" Анна Богдан показала в Instagram Stories подарок, который она получила вчера, в День святого Валентина.
Девушке прислали огромный букет красных роз, выложенных в форме сердца. Очень красивый и романтичный подарок.
Аня лаконично написала: "Спасибо". Кто ей прислал сюрприз, она не призналась.
Напомним, а конкурентка Анны в финале проекта "Холостяк-11" — Юлия Бельченко — показала фолловерам откровенную фотосессию, в которой она обнаженной позировала в ванне.
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