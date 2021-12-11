Как романтично: участник шоу "Холостячка" сделал предложение своей возлюбленной

Олег Плахотнюк предложил своей бывшей гражданской жене руку и сердце.

Состоялось пост-шоу "Жизнь после проекта", в котором участники шоу "Холостячка-2" рассказали, как изменилась их жизнь после участия в реалити-шоу.

Так, Олег Плахотнюк сообщил всем, что он уже не холостяк. Он пришел на пост-шоу со своей возлюбленной, которой оказалась его бывшая гражданская супруга и мама его дочери Евы - Яна. Все были приятно удивлены.

Плахотнюк признался, что после проекта он проанализировал свое прошлое и стал более романтичным.

Просто в студии перед зрителями, когда к паре вышла их маленькая дочь, Олег стал на колено и сделал предложение Яне. Женщина с радостью ответила ему согласием.

Олег Плахотнюк/Скрин видео

Олег Плахотнюк/Скрин видео

"Мы очень давно знаем друг друга за это время мы пережили с тобой много разнообразных эмоций и событий. Ты подарила мне прекрасную дочь Евочку и ты по-настоящему делаешь меня счастливым мужчиной. Но благодаря проекту я понял, что допустил одно опущение и сегодня я хочу его исправить. Ян, я люблю тебя и хочу, чтобы ты стала моей женой", - сказал Плахотнюк возлюбленной.

Instagram Холостяк СТБ

На своей странице в Instagram Олег опубликовал снимки со своей возлюбленной и дочерью.

"Я сделал предложение на всю страну. Мне как козерогу, немного экстраверту и человеку стеснительному - было мега тяжело решиться на такой поступок…⠀

Мы с @yana_tereshko давно знакомы - были вместе продолжительный период, у нас даже есть манюня - эта прекрасная @eva_olegova_odessa … Но, чего то нам все-таки не хватало, было одно упущение, которое я решил исправить буквально за несколько дней до съемок – я решил сделать предложение. Почему не сделал раньше - еще несколько лет назад и еще задолго до проекта или рождения дочери - я думаю, что эта тема отдельного поста… Но, банальная фраза - всему свое время - возымела действие.

После проекта мы общались с Яной, проводили время вместе с ребенком, но в один момент я почувствовал, что мне этого мало, я хочу продолжения, развития и прогресса наших отношений – просто быть рядом со всеми вытекающими последствиями. В один момент я предложил Яне и Еве переехать ко мне …

Теперь, оглянувшись назад, я понимаю что мучительно долго шел к этому решению, и проект @holostyakstb и конкретно @zlata.ognevich мне действительно в этом помогли, подтолкнули…", - написал Плахотнюк.

Напомним, на пост-шоу Злата Огневич и Андрей Задворный рассказали о судьбе своих отношений после проекта.

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