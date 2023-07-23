Как роскошная кукла Барби: эффектные образы Тины Кароль в розовых нарядах

На фан-странице Тины Кароль в Instagram опубликовали интересное видео, на котором представлена подборка эффектных образов певицы в стиле куклы Барби.

Тина продемонстрировала невероятно красивые луки в розовых нарядах: платьях разных фасонов, летнем пальто, топе и юбке, жакетах, брючном костюме, рубашке и куртке.

"Мы собрали образы Тины, которые точно одобрила бы легендарная кукла", — подписали видеоролик.

Следует отметить, что Кароль очень идет розовый. Что она не одела бы в этом оттенке, во всем выглядит невероятно.

Напомним, Ирина Федишин сняла видео на фоне Колизея в розовой рубашке.

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