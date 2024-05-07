Как роза: Шакира в красном платье с высоким разрезом и винтажной брошью дебютировала на Met Gala

Шакира посетила благотворительный Бал Института костюма, который состоялся в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Это было ее первое появление на Met Gala.

Шакира / Фото: Associated Press

Организаторы темой мероприятия выбрали – "Спящие красавицы: пробуждение моды", а дресс-кодом – "Сад времени", вдохновленный одноименным рассказом Дж. Дж. Балларда 1962 года.

Артистка предстала перед собравшимися в эффектном аутфите, напоминавшем розу. На ней было элегантное красное платье от бренда Carolina Herrera без бретелей, с длинным шлейфом, пикантным декольте, пышными скульптурными рукавами-накидкой и высоким разрезом до бедра.

Шакира / Фото: Associated Press

Под грудью наряд украшала винтажная брошь Cartier в форме цветка с бриллиантами и бирманским рубином, весом примерно 30 каратов. Певица рассказала, что она была пришита к платью в последнюю минуту в ателье.

Шакира / Фото: Associated Press

Шакира сделала красивую укладку, макияж с черными стрелками, ее шею украшало бриллиантовое колье, а руки – кольца с рубинами и бриллиантами. Обута она была в атласные красные босоножки на высоких платформах и каблуках.

Шакира / Фото: Associated Press

Певица также позировала перед фотографами с креативным директором Carolina Herrera Уэсом Гордоном, который и создал для нее этот роскошный красный ансамбль.

Шакира и Вес Гордон / Фото: Associated Press

Уэс выглядел отлично в черном костюме, белой рубашке и черной бабочке. К лацкану пиджака он прикрепил три винтажных бриллиантовых цветочных броши 1960-х годов от Boucheron.

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