Как розовый зефир: канадская модель Коко Роша вышла на публику в полупрозрачном наряде от известного бренда

В банкетном зале отеля Washington Hilton состоялся ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома. Помимо именитых журналистов и политиков, событие также посетило много звезд американского кино, телевидения и подиума среди которых была и известная модель Коко Роша.

Для красной дорожки мероприятия она выбрала необычное платье из полупрозрачного розового фатина и шифона у которого была баска, длинная юбка со шлейфом, рукава и высокая горловина. Его автором был бренд Christian Siriano, которые представил его в коллекции прет-а-порте весна-лето 2024.

Платье звезды подиума дополняли босоножки на каблуках и необычное украшение на шее с огромным перламутровым цветком.

Коко Роша / Фото: Associated Press

Во время презентации коллекции Christian Siriano Коко принимала участие в показе этого бренда и презентовала на подиуме шоу роскошное пышное платье с розового и черного фатина. Показ проходил в Нью-Йорке. Во время создания коллекции дизайнер Сириано вдохновлялся балетом, которому он учился в детстве,

Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Christian Siriano / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Christian Siriano / Фото: Associated Press

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