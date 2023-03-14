Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Как русалка: Наоми Кэмпбелл с кольцами на сосках пришла на вечеринку

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1480
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Как русалка: Наоми Кэмпбелл с кольцами на сосках пришла на вечеринку

Наоми Кэмпбелл / Фото: Associated Press

52-летняя модель решила ошеломить собравшихся своим аутфитом.

Наоми Кэмпбелл на послеоскаровской вечеринке Vanity Fair в Беверли-Хиллз продемонстрировала экстравагантный образ.

Модель появилась в кремовом платье по фигуре из кутюрной коллекции Schiaparelli сезона весна-лето 2023 года.

Наряд состоял из небольших плиточек, напоминающих чешую. На груди у нее был бюстгальтер из ракушек и украшений-колец, которые прикреплялись к имитированным соскам. В таком образе Наоми была похожей на русалку.

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press
Наоми Кэмпбелл / Фото: Associated Press

Обула Кэмпбелл белые ботильоны. На шее у нее было роскошное золотое колье Briony Raymond.

Волосы модель распустила, сделала макияж в бронзовых оттенках и украсила руки браслетами и кольцами. Маникюр молочного цвета завершил лук Наоми.

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press
Наоми Кэмпбелл / Фото: Associated Press

Напомним, на показ бренда Loewe в Париже Наоми пришла в очень странной обуви – она была украшена  воздушными шарами пастельных оттенков.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1480
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация