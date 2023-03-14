Как русалка: Наоми Кэмпбелл с кольцами на сосках пришла на вечеринку

52-летняя модель решила ошеломить собравшихся своим аутфитом.
Наоми Кэмпбелл на послеоскаровской вечеринке Vanity Fair в Беверли-Хиллз продемонстрировала экстравагантный образ.
Модель появилась в кремовом платье по фигуре из кутюрной коллекции Schiaparelli сезона весна-лето 2023 года.
Наряд состоял из небольших плиточек, напоминающих чешую. На груди у нее был бюстгальтер из ракушек и украшений-колец, которые прикреплялись к имитированным соскам. В таком образе Наоми была похожей на русалку.
Обула Кэмпбелл белые ботильоны. На шее у нее было роскошное золотое колье Briony Raymond.
Волосы модель распустила, сделала макияж в бронзовых оттенках и украсила руки браслетами и кольцами. Маникюр молочного цвета завершил лук Наоми.
Напомним, на показ бренда Loewe в Париже Наоми пришла в очень странной обуви – она была украшена воздушными шарами пастельных оттенков.
Читайте также: