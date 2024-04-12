Как с картины ван Гога: Хантер Шафер произвела фурор нарисованным платьем

Этим образом она опять довела, что является одной из ключевых фигур и в модном мире.

В Нью-Йорке состоялась церемония вручения премии GQ Global Creativity Awards и одной из гостей этого мероприятия стала актриса и активистка Хантер Шафер.

Девушка была удостоена на этом мероприятии наградой, поэтому выбрала особенный наряд. Хантер появилась перед камерами в прямом платье от бренда Marni, которое бренд для нее создал на эксклюзивно. Помогла ей с образом персональный стилист Дара Аллен.

Платьем Шафер отдала дань уважения одному из величайших художников всех времен Винсенту ван Гогу. Платье Marni было создано дизайнером Франческо Риссо и расписанное вручную так, чтобы оно выглядело как самая знаменитая картина импрессиониста - "Звездная ночь". Также у наряда было глубокое V-образное декольте.

Хантер Шафер / Фото: Associated Press

Образ Хантер Шафер дополнила лаконичными прической с макияжем, парой сережек и точно такими же разрисованными туфлями.

Хантер Шафер / Фото: Associated Press

Однако это не впервые, когда актриса надевает на красную дорожку нарисованное платье, показывая так свою любовь к искусству. Осенью прошлого года Хантер посетила премьеру фильма в удивительном платье-пазле от Модного дома Schiaparelli. Это наряд из кутюрной коллекции осень-зима 2024 - полностью ручная работа. Каждая часть платья была расписана вручную, а затем с помощью крючка собрана вместе.

Хантер Шафер / Фото: Getty Images

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