Как с обложки Vogue: Алина Байкова похвасталась идеальным бронзовым загаром из Италии

Украинка Алина Байкова сейчас путешествует по Италии, наслаждаясь культурой, природой и морем. Иногда на своей странице в Instagram она делится снимками с отдыха и своими образами.

Особое внимание всегда привлекают патриотические наряды девушки. На одних из последних кадров опубликованных Алиной, она позировала в Портофино на пляже, а также немного прогулялась по городу.

На ней был раздельный купальник состоящий из синего верха и желтого, почти неонового низа. Волосы Алина собрала и надела серьги в уши.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

На некоторых снимках заметен талант девушки к позированию, ведь ее обычные фото с пляжа больше напоминали фото для глянца.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Когда она вышла на прогулку, то добавила в образ желтые шорты, белую рубашку и любимую сумку от Dior.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

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