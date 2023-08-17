Как с обложки Vogue: Алина Байкова похвасталась идеальным бронзовым загаром из Италии

Звезда продолжает свое путешествие.
Украинка Алина Байкова сейчас путешествует по Италии, наслаждаясь культурой, природой и морем. Иногда на своей странице в Instagram она делится снимками с отдыха и своими образами.
Особое внимание всегда привлекают патриотические наряды девушки. На одних из последних кадров опубликованных Алиной, она позировала в Портофино на пляже, а также немного прогулялась по городу.
На ней был раздельный купальник состоящий из синего верха и желтого, почти неонового низа. Волосы Алина собрала и надела серьги в уши.
На некоторых снимках заметен талант девушки к позированию, ведь ее обычные фото с пляжа больше напоминали фото для глянца.
Когда она вышла на прогулку, то добавила в образ желтые шорты, белую рубашку и любимую сумку от Dior.
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