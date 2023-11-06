Как сахарная вата: Хайди Клум в необычном наряде приехала на светское мероприятие

51-летняя Хайди Клум присутствовала на гала-концерте LACMA Art+Film 2023 под патронатом Дома Gucci в Музее искусств, в Лос-Анджелесе.

Перед камерами фотографов знаменитость появилась в белом платье от Lever Couture модельера из Украины Леси Верлингьери, которое напоминало сахарную вату, и обула нюдовые остроносые туфли на каблуках. У Клум был красный маникюр и педикюр, на пальцах сверкало несколько золотых колец, а в ушах были серьги с камнями. Модель зачесала волосы назад и сделала макияж с акцентом на глаза и немного подчеркнула губы.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Гала-вечер также посетили Сальма Хайек – в роскошном блестящем платье, Ким Кардашьян – в ярком наряде розового цвета, и Дженнифер Лопес, которая выставила свое декольте напоказ.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

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