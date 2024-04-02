Как сделать макияж за 8 минут – показывает топ-модель Бар Рафаэли

Для такого легкого мейкапа потребуется всего несколько средств.

38-летняя израильская топ-модель Бар Рафаэли в своем Instagram продемонстрировала свой ежедневный макияж. На него у звезды уходит всего 8 минут, а для его создания она не использует много декоративных средств.

Начинает Бар с увлажняющего крема, который подготавливает кожу к нанесению мейкапа, дальше она наносит консилер на внутренние и внешние уголки глаз, лоб и подбородок; затем наносит скульптор на скулы, жидкие румяна – на щеки, в качестве теней и на переносицу; затем использует блеск для губ и кремообразный хайлайтер, а завершает все укладкой бровей.

Отметим, в таком "макияже без макияжа" Рафаэли не использует тушь для ресниц.

Напомним, ранее топ-модель Бар Рафаэли показывала свой калорийный ужин.

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