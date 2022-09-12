Как сестры: 48-летняя внезапно похорошевшая Кейт Мосс вышла в свет с 19-летней дочерью

Вчера, 11 сентября, в Нью-Йорке состоялся показ Tommy Hilfiger на который пришли многие знаменитости, некоторые из которых прошлись по подиуму, демонстрируя новую коллекцию бренда.

На неделе высокой моды в Нью-Йорке одним из важных событий стал показ Tommy Hilfiger. На подиуме дефилировали звезды известные модели, например, эффектный образ продемонстрировала Эшли Грэм.

Среди гостей показа тоже было много знаменитостей была легендарная британская топ-модель Кейт Мосс со своей дочерью. Последнее время Кейт, которая недавно презентовала новый бренд - собственную линию косметики по уходу за лицом и телом - выглядит просто великолепно. Поклонники гадают, является ли сияющее лицо Мосс результатом отказа от нездоровых привычек и зависимостей или это результат достижений современной косметологии, но факт остается фактом - выглядит модель превосходно.

Звезда позировала фотографам в коротком платье-рубашке из денима и высоких ботфортах, а ее дочь Стелла Джонс надела высокие белые гольфы с босоножками, короткую юбку, топ и рубашку - все от бренда Tommy Hilfiger.

Кейт Мосс и ее дочь Стелла Джонс / Фото: Getty Images

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