Как сестры: Деми Мур и Скаут Уиллис на показе Парижской недели моды

Как сестры: Деми Мур и Скаут Уиллис на показе Парижской недели моды

Деми Мур с дочерью Скаут Уиллис посетили шоу памяти Альбера Эльбаза в Париже.

Дизайнер Дома Lanvin, который впоследствии основал личный бренд AZ Factory и был полон надежд и планов, неожиданно скончался в апреле 2021 года.

В рамках Парижской недели моды в этом сезоне решили организовать показ в его честь. Он назывался "Любовь приносит любовь". Среди его гостей было много знаменитостей, которые дружили и сотрудничали с Эльбазом.

Деми Мур и Скаут Уиллис / Getty Images

58-летняя Деми Мур и ее 30-летняя дочь Скаут Уиллис присутствовали на шоу вдвоем. Скаут надела обтягивающее красное платье в сочетании с красными лосинами и красной накидкой, которую держала в руках. Обута девушка была в золотые остроносые туфли на каблуках, а в руке держала черный клатч и книгу.

Деми надела черный обтягивающий комбинезон, расшитый сверкающими под вспышками софитов пайетками, в сочетании с объемным черным пальто и белыми туфлями-лодочками на каблуках. Обе звезды были с естественными макияжами на лицах и распущенными длинными волосами. Деми также надела очки. Этот же показ посетила модель Тина Кунаки.

Оливье Рустен и Тина Кунаки / Getty Images

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