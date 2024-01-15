Как сестры: Риз Уизерспун позировала с дочерью Авой на красной дорожке

Риз Уизерспун приехала на 29-ю ежегодную церемонию вручения премии Critics Choice Awards в Лос-Анджелесе вместе со своей дочерью Авой Филипп.

Риз вышла на дорожку в черном платье без бретелек, с огромным бантом на талии и высоким разрезом, сшитым специально для нее брендом Celine. Образ актриса дополнила черными кожаными босоножками на шпильках Christian Louboutin, надела серьги-висюльки с бриллиантами, драгоценный браслет на запястье и кольцо.

Риз Уизерспун / Фото: Associated Press

Актриса сделала светлый маникюр и бордовый педикюр, белокурые волосы распустила и расчесала по пробору и сделала макияж в теплых бронзовых оттенках.

Риз Уизерспун / Фото: Associated Press

На дорожку Риз вышла со своей 23-летней дочерью Авой.

Ава Филипп и Риз Уизерспун / Фото: Associated Press

Девушка была в коротком черном платье, расшитом жемчужинами от Monique Lhuillier, черных прозрачных колготах и туфлях-лодочках на высоких каблуках Christian Louboutin. Ава уложила волосы, сделала легкий вечерний макияж и красный маникюр.

В Instagram Уизерспун опубликовала еще несколько фотографий, на которых запечатлена вместе с дочерью.

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