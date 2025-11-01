- Дата публикации
Как сейчас выглядит Кассандра Петерсон — звезда фильма "Эльвира — повелительница тьмы"
Одним из самых эффектных и необычных образов из кино однозначно является персонаж из фильма «Эльвира — повелительница тьмы». Картина вышла на экраны в 1988 году и провалилась в прокате, но необычный образ главной героини — навсегда стал частью поп-культуры.
До того, как стать Эльвирой, Кассандра Петерсон работала танцовщицей в Лас-Вегасе, а затем получала эпизодические роли в некоторых фильмах. В 1981 году она снималась в вульгарном малобюджетном шоу, где получала 350 долларов в неделю.
После выхода, фильм получил смешанные отзывы: критики то хвалили, то высмеивали его за сценарий и юмор. Петерсон, которая сама причастна к написанию сценария, была номинирована на премию «Сатурн» за лучшую женскую роль, а также на премию «Золотая малина» — за худшую.
Персонаж актрисы, Эльвира, быстро привлек внимание благодаря своему облегающему черному платью с глубоким вырезом, открывающему декольте, а также необычной пышной прическе. Именно благодаря этому персонаж стала прибыльным брендом — Петерсон создала целую мерчандайзинговую империю вокруг этого. В 1980-х и 1990-х годах Эльвира ассоциировалась со многими продуктами, включая костюмы и декор на Хэллоуин, комиксы, фигурки, коллекционные карточки, парфюмы и куклы. Петерсон пыталась «выжать» из своего детища все что могла, ведь также вела программу на MTV и снималась в рекламе. Сегодня костюм Эльвиры — самый продаваемый женский костюм на Хэллоуин.
В реальной жизни — без грима и парика — актриса выглядит совсем иначе. Кассандра Петерсон рыжеволосая, и кажется, что в свои 74 года совсем не изменилась.