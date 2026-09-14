Как Сильвестр Сталлоне получил роль, изменившую его жизнь: вышел трейлер байопика "Я — Рокки"

Сильвестр Сталлоне / © Associated Press

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Биографический фильм «Я — Рокки», посвященный истории создания легендарного фильма «Рокки» и началу великой карьеры Сильвестра Сталлоне, выйдет в украинский прокат 19 ноября 2026 года. В Сети появился локализованный трейлер картины.

Премьера была приурочена к 50-летию выхода оригинальной спортивной драмы «Рокки», которая появилась на экранах в 1976 году.

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Сильвестр Сталлоне, находящийся в Филадельфии на мировой премьере фильма «Рокки 2», запечатлен на стадионе «Ветеранс» в июне 1979 года во время предматчевого шоу / © Associated Press

Сильвестр Сталлоне в июле 1982 года / © Associated Press

Новый фильм покажет, как тогда еще никому не известный актер написал сценарий о боксере-аутсайдера Рокки Бальбоа и вступил в борьбу с голливудской системой за право самому сыграть главную роль.

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Сильвестр Сталлоне в январе 2007 года в Париже во время промо-кампании шестой части саги «Рокки Бальбоа» / © Associated Press

В то время 29-летний Сталлоне только начинал свою актерскую карьеру. У него было частично парализованное лицо и дефект речи, а сценарий «Рокки» стал для него шансом совершить прорыв в кино.

Сильвестр Сталлоне во время мировой премьеры фильма «Рокки 2» в июне 1979 года / © Associated Press

Когда сценарием заинтересовались голливудские продюсеры, Сталлоне категорически отказался продавать права без условия, что именно он сыграет роль Рокки Бальбоа. Актер отклонил предложения на сотни тысяч долларов и в конце концов добился своего. Фильм сняли с бюджетом менее одного миллиона долларов.

Сильвестр Сталлоне во время съемок фильма «Рокки Бальбоа» в декабре 2005 года / © Associated Press

После премьеры «Рокки» стал настоящим кинематографическим феноменом. Фильм собрал в мировом прокате более 220 миллионов долларов и получил три премии «Оскар», в том числе в главной номинации — «Лучший фильм».

Сопродюсеры фильма «Рокки» Ирвин Винклер и Роберт Чартофф с Сильвестром Сталлоне после получения премии «Оскар» за лучший фильм. Лос-Анджелес, март 1977 года / © Associated Press

Молодого Сильвестра Сталлоне в биографическом фильме сыграл Энтони Ипполито, известный по сериалу «Предложение». Образ Карла Везерса — будущего исполнителя роли Аполло Крида — воплотил Стефан Джеймс.

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Кадр из фильма «Я — Рокки»

Также в фильме снялись Анна-София Робб, Мэтт Диллон, Пи-Джей Бирн, Трейси Леттс и Джей Дюпласс. Режиссером и продюсером картины выступил лауреат премии «Оскар» Питер Фаррелли, который работал над фильмом «Зеленая книга».

Сильвестр Сталлоне позирует перед статуей Рокки в Филадельфийском художественном музее на фотосессии, приуроченной к промо-кампании фильма «Крид II» в Филадельфии в апреле 2018 года / © Associated Press

«Я — Рокки» станет историей не только о создании культовой спортивной драмы, но и о настойчивости человека, который не сдался и продолжил бороться за свою мечту.

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