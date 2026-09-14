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Как Сильвестр Сталлоне получил роль, изменившую его жизнь: вышел трейлер байопика "Я — Рокки"
Фильм о создании культовой спортивной драмы «Рокки» выйдет в украинских кинотеатрах уже в ноябре этого года.
Биографический фильм «Я — Рокки», посвященный истории создания легендарного фильма «Рокки» и началу великой карьеры Сильвестра Сталлоне, выйдет в украинский прокат 19 ноября 2026 года. В Сети появился локализованный трейлер картины.
Премьера была приурочена к 50-летию выхода оригинальной спортивной драмы «Рокки», которая появилась на экранах в 1976 году.
Новый фильм покажет, как тогда еще никому не известный актер написал сценарий о боксере-аутсайдера Рокки Бальбоа и вступил в борьбу с голливудской системой за право самому сыграть главную роль.
В то время 29-летний Сталлоне только начинал свою актерскую карьеру. У него было частично парализованное лицо и дефект речи, а сценарий «Рокки» стал для него шансом совершить прорыв в кино.
Когда сценарием заинтересовались голливудские продюсеры, Сталлоне категорически отказался продавать права без условия, что именно он сыграет роль Рокки Бальбоа. Актер отклонил предложения на сотни тысяч долларов и в конце концов добился своего. Фильм сняли с бюджетом менее одного миллиона долларов.
После премьеры «Рокки» стал настоящим кинематографическим феноменом. Фильм собрал в мировом прокате более 220 миллионов долларов и получил три премии «Оскар», в том числе в главной номинации — «Лучший фильм».
Молодого Сильвестра Сталлоне в биографическом фильме сыграл Энтони Ипполито, известный по сериалу «Предложение». Образ Карла Везерса — будущего исполнителя роли Аполло Крида — воплотил Стефан Джеймс.
Также в фильме снялись Анна-София Робб, Мэтт Диллон, Пи-Джей Бирн, Трейси Леттс и Джей Дюпласс. Режиссером и продюсером картины выступил лауреат премии «Оскар» Питер Фаррелли, который работал над фильмом «Зеленая книга».
«Я — Рокки» станет историей не только о создании культовой спортивной драмы, но и о настойчивости человека, который не сдался и продолжил бороться за свою мечту.