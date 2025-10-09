Как снежная королева: Кейт Хадсон в наряде ледяного оттенка блистала на гала-вечере

Кейт Хадсон / © Getty Images

Голливудская звезда Кейт Хадсон посетила мероприятие организованное в честь ее самой. Гала-вечер проводится Фондом пионеров кинематографии Уилла Роджерса, в фешенебельном отеле в Беверли-Хиллз.

Перед камерами звезда появилась в шикарном платье от Oscar de la Renta ледяного оттенка. Это был наряд-бюстье из нежной ткани, которую украшал бархатный принт в виде флористических мотивов, очень похож на те, которые мороз «рисует» на окнах зимой.

Кейт Хадсон / © Getty Images

Также традиционно для бренда Oscar de la Renta — платье украшали цветы. В этот раз наряд был декорирован в зоне лица небольшими 3D цветами. Образ кейт дополнила высокой прической, макияжем и бриллиантами.

Поддержать Кейт в важный день пришли ее мама Голди Хоун и отчим Курт Рассел. Они позировали для фото обнявшись и это было трогательно.

Голди Хоун, Курт Рассел, Кейт Хадсон / © Getty Images

Напомним, что недавно все обсуждали другой образ звезды — платье оцета шампанского от украинского бренда Anna October. Длинное платье было выполнено из нежного шелка, а также имело тонкие съемные бретели и глубокое декольте, которое украшал скульптурный лиф.

Кейт Хадсон / © Getty Images