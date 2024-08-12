Как спасатель Малибу: Алессандра Амбросио подчеркнула красивую фигуру красным купальником

Топ-модель сейчас отдыхает на островах в Тихом океане со своими детьми и друзьями.
43-летняя бразильская топ-модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросио – отправилась в отпуск с детьми – 15-летней дочерью Аней и 12-летним сыном Ноа – на Гавайи. Яркими фото с островов она поделилась в своем Instagram.
Однако семейство не просто купается в океане и загорает, но и активно проводит время. Так, они покатались на сапбордах, поныряли со скал в воду и покатались на яхте.
Алессандра была одета в красный слитный купальник, который эффектно подчеркивал ее подтянутую фигуру. В нем она была похожа на одного из спасателей Малибу. Свой пляжный лук она дополнила белые мини-шортами.
Напомним, ранее топ-модель Алессандра Амбросио похвасталась новой татуировкой. Свою первую татуировку звезда сделала еще очень давно - на пояснице, но ее редко показывает, потому что она находится ниже линии нижнего белья. Там нарисован месяц, на котором сидит кошка, а на ее хвосте качается звезда. Вторая же татуировка – тоже в неприметном месте.
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