Как спелые персики: участница "Холостяка-11" в черном бикини продемонстрировала упругие ягодицы

Даша Ставнича любит демонстрировать на камеру свое спортивное тело.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – фитнес-тренер Даша Ставнича, гордится своей спортивной фигурой. Она любит хвастаться своим телом и мотивировать других заниматься собой.

Даша опубликовала в Instagram видео "бумеранг", на котором предстала в черном бикини и белых кроссовках. Девушка продемонстрировала на камеру свои упругие и сочные, как спелые персики, ягодицы. Выглядит она прекрасно.

"Осторожно! А то листая ленту, ты можешь пропустить идеальную фигуру, о которой давно мечтала!" – написала Даша.

А другая участница 11-го сезона проекта - Юлия Бельченко "Зайка" - похвасталась фигурой в красивом слитном купальнике с пестрым цветочным принтом, рюшами и V-образным вырезом. Сверху она надела нежно-розовое платье-тунику. В этом луке Юля продемонстрировала стройную фигуру и ноги.

Юлия Бельченко "Зайка" / Instagram Юлии Бельченко

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