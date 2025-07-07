Как статуэтка: Хантер Шафер посетила Неделю моды в бархатном наряде с вышивкой

Хантер Шафер / © Getty Images

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Американская модель, актриса и ЛГБТ-активистка Хантер Шафер была одной из тех, на кого трудно было не обратить внимание на Модном шоу Schiaparelli в Париже. Известный бренд презентовал публике коллекцию от кутюр на сезон осень-зима 2025-2026 и Хантер была среди приглашенных звездных гостей.

Она пришла на шоу в бирюзовом бархатном платье-бюстье. Наряд был длинным и приталенным, а также имел декор — горизонтальную вышивку продолговатым бисером от подола к бюсту и в некоторых местах также на наряде была узорчатая вышивка нитью. Дополнила Хантер свой образ белыми туфлями на каблуках и с завязками, очень лаконичной прической с макияжем, а также массивными серьгами со стразами и большими бусинами. В этом наряде звезда напоминала фарфоровую хрупкую статуэтку.

Хантер Шафер / © Getty Images

Но она была не единственной, кто на показе продемонстрировал креативный наряд. Также платьем удивила и звезда сериала «Эмили в Париже» — 62-летняя Филиппин Леруа-Болье. Французская звезда блистала перед фотографами в шоколадном платье, которое было сшито из лент.

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Филиппин Леруа-Болье / © Getty Images

Неделя высокой моды в Париже пройдtт с 7 по 10 июля. В рамках мероприятия запланированы подиумные показы и презентации с коллекциями сезона осень-зима 2025-2026. Показ Schiaparelli прошол в художественный музее Малый дворец.

Хантер Шафер / © Getty Images Хантер Шафер / © Getty Images Хантер Шафер / © Getty Images Хантер Шафер / © Getty Images Хантер Шафер / © Associated Press Хантер Шафер / © Associated Press Хантер Шафер / © Getty Images Хантер Шафер / © Associated Press Хантер Шафер / © Associated Press Хантер Шафер / © Associated Press Хантер Шафер / © Getty Images