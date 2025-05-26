Как статуэтка: звезда сериала «Бриджертоны» Симон Эшли блистала в красном наряде от Prada

Симон Эшли в финальный день кинофестиваля / © Associated Press

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30-летняя британская актриса Симон Эшли — звезда популярного сериала «Бриджертоны» — посетила 78-й Каннский кинофестиваль в его финальные дни и вышла на красную дорожку в день церемонии закрытия мероприятия.

По такому поводу актриса решила надеть наряд от Модного дома Prada — прямое красное платье-бюстье, которое отлично подчеркивало ее фигуру и в нем Симон была как статуэтка.

Симон Эшли / © Getty Images

Образ актриса дополнила лаконичной и гладкой прической, а также креативными украшениями от Jessica McCormack — колье и кольцом. Они выглядели как жидкий металл.

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Напомним, что это уже второй выход Симон на этом Каннском кинофестивале, поскольку ранее она также продемонстрировала потрясающее платье белого цвета от Vivienne Westwood, которое сочетала с туфлями от Aquazzura.

Симон Эшли / © Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press