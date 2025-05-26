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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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63
Время на прочтение
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Как статуэтка: звезда сериала «Бриджертоны» Симон Эшли блистала в красном наряде от Prada

Платье от Prada прямого фасона — это всегда хорошая идея для подобного светского мероприятия.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Симон Эшли

Симон Эшли в финальный день кинофестиваля / © Associated Press

30-летняя британская актриса Симон Эшли — звезда популярного сериала «Бриджертоны» — посетила 78-й Каннский кинофестиваль в его финальные дни и вышла на красную дорожку в день церемонии закрытия мероприятия.

По такому поводу актриса решила надеть наряд от Модного дома Prada — прямое красное платье-бюстье, которое отлично подчеркивало ее фигуру и в нем Симон была как статуэтка.

Симон Эшли / © Getty Images

Симон Эшли / © Getty Images

Образ актриса дополнила лаконичной и гладкой прической, а также креативными украшениями от Jessica McCormack — колье и кольцом. Они выглядели как жидкий металл.

Напомним, что это уже второй выход Симон на этом Каннском кинофестивале, поскольку ранее она также продемонстрировала потрясающее платье белого цвета от Vivienne Westwood, которое сочетала с туфлями от Aquazzura.

Симон Эшли / © Associated Press

Симон Эшли / © Associated Press

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Дойч_2 / © Associated Press

© Associated Press

Люкс Паскаль_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

Дакота Джонсон_4 / © Associated Press

© Associated Press

Кара Делевинь_4 / © Associated Press

© Associated Press

Изабель Гулар_2 / © Associated Press

© Associated Press

Наоми Кэмпбелл_2 / © Associated Press

© Associated Press

Эмма Стоун_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дженнифер Лоуренс_5 / © Associated Press

© Associated Press

Миа Триплтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Симон Эшли_2 / © Associated Press

© Associated Press

Эль Фэннинг_2 / © Associated Press

© Associated Press

Кара Делевинь_1 / © Associated Press

© Associated Press

Айшвария Рай_4 / © Associated Press

© Associated Press

Айшвария Рай_3 / © Associated Press

© Associated Press

Леони Ханне_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабель Гулар_2 / © Associated Press

© Associated Press

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