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- Шоу-бизнес
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Как статуэтка: звезда сериала «Бриджертоны» Симон Эшли блистала в красном наряде от Prada
Платье от Prada прямого фасона — это всегда хорошая идея для подобного светского мероприятия.
30-летняя британская актриса Симон Эшли — звезда популярного сериала «Бриджертоны» — посетила 78-й Каннский кинофестиваль в его финальные дни и вышла на красную дорожку в день церемонии закрытия мероприятия.
По такому поводу актриса решила надеть наряд от Модного дома Prada — прямое красное платье-бюстье, которое отлично подчеркивало ее фигуру и в нем Симон была как статуэтка.
Образ актриса дополнила лаконичной и гладкой прической, а также креативными украшениями от Jessica McCormack — колье и кольцом. Они выглядели как жидкий металл.
Напомним, что это уже второй выход Симон на этом Каннском кинофестивале, поскольку ранее она также продемонстрировала потрясающее платье белого цвета от Vivienne Westwood, которое сочетала с туфлями от Aquazzura.