Как стильно: Жизель Оливейра позировала в клетчатом мини и мюлях на высоком каблуке

Как стильно: Жизель Оливейра позировала в клетчатом мини и мюлях на высоком каблуке

Она поделилась идеей очередного образа, который идеально подойдет для свидания.

28-летняя бразильская модель Жизель Оливейра, которая встречается с наследником модной империи Hermes, настоящая модница и очень активна в соцсетях. Девушка практически ежедневно делится с поклонниками образами в эффектных нарядах и соблазнительных бикини.

Например, несколько дней назад красотка показала пляжный лук в купальнике на завязках, а также неоднократно показывала фото возле бассейна.

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

На этот раз Жизель опубликовала серию фото, на которых была запечатлена в клетчатом костюме от бренда With Jéan, который состоял из топа без бретелек и мини-юбки. Дополнили лук модели мюли на высоком каблуке, прическа конский хвост и коричневая сумка.

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

Читайте также: В кроп-топе и босоножках Chanel: Жизель Оливейра позировала в лучах утреннего солнца

Образы Жизель Оливейры (16 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку