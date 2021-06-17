Как теннисистка: Кэндис Свэйнпоул подчеркнула стройные ноги трендовой мини-юбкой

Короткие плиссированные юбки на пике моды этим летом.

32-летняя южноафриканская супермодель Кэндис Свэйнпоул продемонстрировала, как носить самую модную юбку этого лета.

Девушка надела черный костюм от бренда alo, состоящий из укороченной футболки-поло и плиссированной мини-юбки. Модель с распущенными волосами и естественным макияжем позирует на фоне пальм.

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Свэйнпоул продемонстрировала самый очевидный и классический вариант ношения этой юбки. Хотя так же стильно она будет смотреться и с худи, и с кроп-топом.

Такую юбку любит носить и другая супермодель – Кендалл Дженнер. Она сочетала ее со спортивным топом и кофтой с длинными рукавами.

Напомним, сегодня стало известно, что бренд Victoria’s Secret отказался от работы с супермоделями с идеальными телами. Больше показов с красотками на подиуме в крыльях и невероятных шоу мы не увидим. Вместо этого Victoria’s Secret запустила кампанию с участием женщин, известных своими достижениями, а не формами.

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