Как трогательно: Эльза Хоск показала фото с подросшей дочерью

Шведская модель Эльза Хоск показала, как подросла ее дочь Тууликки, которую она родила в феврале.

На снимках, опубликованных моделью в блоге в Instagram, она запечатлена с 8-месячной малышкой Тууликки Джоан в кровати. Эльза обнаженная и укрыта пледом, а на ней лежит ее кот. Рядом с Хоск запечатлена ее дочь, одетая в полосатую пижаму.

Эльза Хоск с дочерью / Instagram Эльзы Хоск

Эльза также опубликовала фото с прогулки, на которых держит девочку на руках. Одета Тууликки в трикотажный костюм, а ее мама - в серый жакет и джинсы.

Эльза Хоск с дочерью / Instagram Эльзы Хоск

На других фотографиях дочь Эльзы запечатлена, ползая на кровати, искренне улыбаясь, а также позирует сидя с деревянной игрушкой в руках.

Дочь Эльзы Хоск / Instagram Эльзы Хоск

Эльза Хоск родила дочь 11 февраля 2021 года и наслаждается каждым днем своего материнства, демонстрируя подписчикам, как успешно совмещает новую роль мамы и работу в модельном бизнесе.

Дочь Эльзы Хоск / Instagram Эльзы Хоск

Дочь Эльзы Хоск / Instagram Эльзы Хоск

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Образы Эльзы Хоск (22 фото)

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