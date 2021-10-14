Как трогательно: Эльза Хоск показала фото с подросшей дочерью

Шведская модель Эльза Хоск показала, как подросла ее дочь Тууликки, которую она родила в феврале.
На снимках, опубликованных моделью в блоге в Instagram, она запечатлена с 8-месячной малышкой Тууликки Джоан в кровати. Эльза обнаженная и укрыта пледом, а на ней лежит ее кот. Рядом с Хоск запечатлена ее дочь, одетая в полосатую пижаму.
Эльза также опубликовала фото с прогулки, на которых держит девочку на руках. Одета Тууликки в трикотажный костюм, а ее мама - в серый жакет и джинсы.
На других фотографиях дочь Эльзы запечатлена, ползая на кровати, искренне улыбаясь, а также позирует сидя с деревянной игрушкой в руках.
Эльза Хоск родила дочь 11 февраля 2021 года и наслаждается каждым днем своего материнства, демонстрируя подписчикам, как успешно совмещает новую роль мамы и работу в модельном бизнесе.
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