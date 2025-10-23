ТСН в социальных сетях

Как цветок: сестра Майкла Джексона в пышном красном платье сияла на балу в Лондоне

Джанет Джексон в интересном наряде появилась на светском мероприятии.

Джанет Джексон

Джанет Джексон / © Associated Press

Певица и младшая сестра Майкла Джексона - Джанет Джексон - посетила первый "Розовый бал" в Британском музее в Лондоне.

Джанет Джексон / © Associated Press

Джанет Джексон / © Associated Press

Для своего появления она выбрала эффектный яркий образ. На ней было красное пышное закрытое платье макси с воланами-лепестками и шлейфом, в котором она была похожа на цветок.

Джанет Джексон / © Associated Press

Джанет Джексон / © Associated Press

Джанет собрала волосы в высокую "гулю", сделала макияж с коричневой помадой и пышными ресницами и завершила лук бриллиантовыми серьгами-гвоздиками. В руке она держала розовый клатч.

Джанет Джексон / © Associated Press

Джанет Джексон / © Associated Press

Джанет Джексон / © Associated Press

Джанет Джексон / © Associated Press

Напомним, Джанет Джексон в черном асимметричном платьепосетила благотворительный галаконцерт в Беверли-Хиллз.

