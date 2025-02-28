Как у Кэрри Брэдшоу: девушка купила уникальное платье Vera Wang в комиссионном магазине

Кто-то когда-то пожертвовал этот наряд магазину и теперь он получит новую жизнь.

Поклонница сериала "Секс в большом городе" по имени Эшли Кано, поделилась на своей странице в TikTok, что случайно нашла платье мечты в комиссионном магазине Goodwill. Девушка часто покупает одежду в этой сети, а затем перепродает в Интернете.

Как-то гуляя по магазину в поисках вещей девушка увидела необычное свадебное платье с огромной юбкой и оказалось, что это наряд от известного бренда Vera Wang. Стоимость наряда была всего 18,99 долларов (это около 787 гривен).

Платье очень похоже на то, которое носила Кэрри Брэдшоу, но не в сериале, а в фильме "Секс в большом городе". Наряд девушка показала в коротком видео.

Также в другом ролике она отметила, что платье огромное. Размер наряда 4 (40-42 у нас), и по словам Эшли, оно в идеальном состоянии. По ее мнению предыдущая владелица платья перед тем как пожертвовать его в комиссионный магазин отдала на чистку, или его и вовсе не носили.

Также Эшли Кано отметила, то не намерена надевать это платье или оставлять себе, поскольку хочет его продать. Деньги ей нужны, чтобы покрыть расходы на адвокатов после собственного развода.

Скриншот с видео

Напомним, что в фильме героиня Сары Джессики Паркер носит это платье в день фотосессии для Vogue.

Однако, как свадебное героиня в результате выбирает наряд от Vivienne Westwood, которое модельер ей прислала в подарок.

Сара Джессика Паркер в роли Кэрри Брэдшоу / Фото: Getty Images

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