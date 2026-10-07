Как у Кейт Мосс: британская маркиза повторила легендарный образ супермодели в прозрачном платье

Эмма Тинн / © Getty Images

Реклама

В Лондоне состоялась вечеринка по случаю открытия выставки «90-е: искусство и мода», которую посетила известная аристократка Эмма Тинн, маркиза Батская.

На мероприятии в галерее Тейт она воссоздала один из самых известных образов 90-х — надела прозрачное платье, как у супермодели Кейт Мосс. Это было платье-комбинация из органзы с открытой спиной. Сквозь прозрачный наряд были видны чёрные трусики, а вот от бюстгальтера маркиза отказалась, как когда-то и Кейт Мосс.

Реклама

Эмма Тинн / © Getty Images

В этом платье Кейт пришла на мероприятие в 1993 году и была в то время совсем юной — ей было всего 19 лет, но она уже была восходящей звездой модельного мира. Фотографы запечатлели её на вечеринке Elite Model Agency Look of the Year в лондонском Hilton.

Реклама

Её платье было от Liza Bruce, но о том, что наряд настолько подчеркнёт фигуру, модель в тот момент не подумала.

«Я не знала, что это платье просвечивается, пока на следующий день не увидела фотографии в газете, — вспоминала Мосс. — Именно вспышки фотокамер создали эффект обнажённого тела, ведь когда я была в платье, ткань не казалась мне настолько прозрачной. Но, очевидно, она была именно такой. Если бы я знала, что мы будем говорить об этом ещё через 30 лет… Красивое платье, красивый вечер», — говорила она.

Кейт Мосс / © Getty Images

Новости партнеров