Как ухаживать за грудью: 10 советов от обладательницы самого большого бюста Украины

Как ухаживать за грудью: 10 советов от обладательницы самого большого бюста Украины

Украинская модель plus-size с 15-м размером груди - Мила Кузнецова, как никто другой, знает, как нужно правильно ухаживать за своим декольте. Красотка поделилась с редакцией Леди.ТСН.ua своими секретами.

Не секрет, что женская грудь – одна из самых привлекательных частей тела каждой девушки. Женская грудь бывает абсолютного размера и формы, но всегда является предметом особого внимания со стороны мужчин. Как ни странно, но при этом именно за своим бюстом женщины не часто ухаживают в достаточном объеме, больше уделяя времени, сил и средств своему лицу. Однако зона декольте нуждается в постоянном уходе. Я хочу поделиться с вами десятью советами, как ухаживать за бюстом. Чтобы ваша грудь всегда была красивой и здоровой, стоит придерживаться этих простых правил:

Мила Кузнецова / Instagram Милы Кузнецовой

1. Подбирайте бюстгальтер по размеру. Он не должен приносить дискомфорт, стеснять ваши движения, сидеть слишком свободно или впиваться в кожу. При занятиях спортом нужно надевать специальный поддерживающий спортивный лиф, так вы защитите свою грудь от растягивания.

2. Никогда не загорайте топлес. Обязательно пользуйтесь солнцезащитными кремами, так как агрессивные лучи ультрафиолета губительно влияют не только на кожу, но и на ткани груди, что увеличивает риски заболевания раком.

Мила Кузнецова / Instagram Милы Кузнецовой

3. Не практикуйте быстрое похудение. Быстрый сброс или набор веса оставляет на груди растяжки, от которых потом очень сложно избавиться. Поэтому ради красоты жестких диет не стоит придерживаться, так как в итоге этой же красотой и пожертвуешь.

Мила Кузнецова / Instagram Милы Кузнецовой

4. Очистка кожи. Еженедельно делайте легкий пилинг кожи на груди, отшелушивая ее от всего лишнего.

5. Увлажняйте ежедневно кожу груди. Женское декольте имеет небольшое количество сальных желез, поэтому нуждается в дополнительном увлажнении. Если кожу бюста не радовать кремами и масками, то она быстро потеряет свою эластичность, упругость и молодость.

Мила Кузнецова / Instagram Милы Кузнецовой

6. Помните про физические упражнения. Известно, что сама грудь не имеет мышц и поддерживается мышечным каркасом грудной клетки. Именно для лучшей поддержки необходимо регулярное выполнение простого комплекса упражнений для этой группы мышц.

7. Не забывайте про контрастный душ. Смена температурного режима воды в душе благотворно влияет на все тело. Укрепляются сосуды и улучшается общее состояние кожи. При этом во время принятия душа полезно делать легкий массаж груди, например, при помощи массажной рукавички или мочалки из натуральных волокон, двигаясь (что важно) вверх, от груди к шее.

Мила Кузнецова / Instagram Милы Кузнецовой

8. Следите за своей осанкой. Именно расправленные плечи и гордо поднятая голова являются обязательными спутниками красивой, соблазнительной груди. Сгорбленная спина и сутулость ускоряют процесс обвисания груди, особенно если идет речь о бюсте внушительных размеров.

9. Ешьте больше овощей. Употребление большего количества овощей семейства крестоцветных (брокколи, капуста), зелени, моркови, помидоров, цитрусовых, ягод и вишни полезны для здоровья бюста.

Мила Кузнецова / Instagram Милы Кузнецовой

10. Избавьтесь от вредных привычек. Риск многих видов рака, включая рак груди и других проблем со здоровьем, увеличивается, если вы курите. Злоупотребление алкоголем негативно отражается на состоянии женской груди.

Мила Кузнецова / Instagram Милы Кузнецовой

Мила Кузнецова / Instagram Милы Кузнецовой

Читайте также: Самообследование молочных желез: как и когда проверять грудь

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку