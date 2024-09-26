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Как в колготах вместо топа: Аня Рубик в прозрачном наряде засветила грудь на фэшн-шоу

Как в колготах вместо топа: Аня Рубик в прозрачном наряде засветила грудь на фэшн-шоу

Как в колготах вместо топа: Аня Рубик в прозрачном наряде засветила грудь на фэшн-шоу

Аня Рубик / Фото: Getty Images

41-летняя польская модель в "голом" луке пришла на Парижскую неделю моды.

Аня Рубик стала гостьей показа коллекции весна/лето 2025 года бренда Saint Laurent, который состоялся в рамках Парижской недели моды.

Там она появилась в откровенном образе total black, в котором продемонстрировала стройную фигуру.

На ней был топ, похожий на верх капроновых колгот, в котором модель блеснула обнаженной грудью.

Аня Рубик / © Getty Images
Аня Рубик / Фото: Getty Images

На Ане также была прозрачная мини-юбка, черные высокие трусы, черный тонкий ремешок и колготки. Обула Рубик черные лакированные босоножки, а в руке она держала черную пушистую шубу.

Женщина распустила волосы и была с легким макияжем на лице. На руке у нее были браслеты из оранжевого пластика.

Напомним, Аня Рубик на мероприятие Kering Women In Motion Awards, которое состоялось в рамках Каннского кинофестиваля, пришла в черном коротком платье от бренда Saint Laurent с драпировкой и откровенным декольте.

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