Как в культовом фильме: Рита Ора скопировала образ Алисии Сильверстоун, которому уже 30 лет

Рита Ора / © Getty Images

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В 1995 году на экраны вышел фильм под названием «Бестолковые», который основанная на романе Джейн Остин «Эмма». Действие комедии происходит в Беверли-Хиллз в обычной средней школе, а главную роль в нем исполнила Алисия Сильверстоун.

Многие сцены из этой комедии, а также образы стали культовыми. Уже на протяжении 30 лет поклонники фильма пытаются повторить луки главной героини-модницы, а также ее подруг. Особенно всегда пользовался популярностью наряд из школы героинь — мини-юбка из клетчатой ткани в складку и жакет в таком же стиле.

Стейси Дэш и Алисия Сильверстоун / © Getty Images

На этой неделе образ Сильверстоун из фильма решила повторить британская поп-звезда Рита Ора. Певицу заметили на улице в Нью-Йорке в наряде в похожем стиле. Юбку и жакет Рита носила в сочетании с желтыми носками и солнцезащитными очками от Off-White.

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Рита Ора / © Getty Images

Рита Ора / © Getty Images Рита Ора / © Getty Images Рита Ора / © Getty Images Рита Ора / © Getty Images Рита Ора / © Associated Press Рита Ора / © Getty Images Рита Ора / © Getty Images Рита Ора / © Getty Images Рита Ора / © Getty Images Рита Ора / © Getty Images Рита Ора / © Getty Images Рита Ора / © Associated Press Рита Ора и Тайка Вайтити / © Associated Press Рита Ора / © Associated Press Рита Ора / © Getty Images