ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
122
Время на прочтение
1 мин

Как в культовом фильме: Рита Ора скопировала образ Алисии Сильверстоун, которому уже 30 лет

Звезду заметили папарацци на улице в Нью-Йорке.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Рита Ора

Рита Ора / © Getty Images

В 1995 году на экраны вышел фильм под названием «Бестолковые», который основанная на романе Джейн Остин «Эмма». Действие комедии происходит в Беверли-Хиллз в обычной средней школе, а главную роль в нем исполнила Алисия Сильверстоун.

Многие сцены из этой комедии, а также образы стали культовыми. Уже на протяжении 30 лет поклонники фильма пытаются повторить луки главной героини-модницы, а также ее подруг. Особенно всегда пользовался популярностью наряд из школы героинь — мини-юбка из клетчатой ткани в складку и жакет в таком же стиле.

Стейси Дэш и Алисия Сильверстоун / © Getty Images

Стейси Дэш и Алисия Сильверстоун / © Getty Images

На этой неделе образ Сильверстоун из фильма решила повторить британская поп-звезда Рита Ора. Певицу заметили на улице в Нью-Йорке в наряде в похожем стиле. Юбку и жакет Рита носила в сочетании с желтыми носками и солнцезащитными очками от Off-White.

Рита Ора / © Getty Images

Рита Ора / © Getty Images

Рита Ора / © Getty Images

Рита Ора / © Getty Images

Рита Ора / © Getty Images

Рита Ора / © Getty Images

Рита Ора / © Getty Images

Рита Ора / © Getty Images

Рита Ора / © Getty Images

Рита Ора / © Getty Images

Рита Ора / © Associated Press

Рита Ора / © Associated Press

Рита Ора / © Getty Images

Рита Ора / © Getty Images

Рита Ора / © Getty Images

Рита Ора / © Getty Images

Рита Ора / © Getty Images

Рита Ора / © Getty Images

Рита Ора / © Getty Images

Рита Ора / © Getty Images

Рита Ора / © Getty Images

Рита Ора / © Getty Images

Рита Ора / © Getty Images

Рита Ора / © Getty Images

Рита Ора / © Associated Press

Рита Ора / © Associated Press

Рита Ора и Тайка Вайтити / © Associated Press

Рита Ора и Тайка Вайтити / © Associated Press

Рита Ора / © Associated Press

Рита Ора / © Associated Press

Рита Ора / © Getty Images

Рита Ора / © Getty Images

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
122
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie