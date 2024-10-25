Как всегда, без бюстгальтера: Эшли Робертс в травяной майке сверкнула сосками на улицах Лондона

Эшли Робертс попала в объективы папарацци, когда вышла из офиса в Лондоне, где она ведет утреннее шоу на студии Heart Breakfast Radio Studios.

Знаменитость, как обычно, была без бюстгальтера. На ней была майка в рубчике травяного оттенка, сквозь которую были заметны ее соски.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Лук Эшла дополнила кожаной короткой юбкой такого же цвета с поясом-бантом и коричневой дубленкой на молнии. Обута она была в черные высокие сапоги, в руке несла черную крокодиловую сумку, а на лицо надела стильные солнцезащитные очки.

Напомним, ранее Эшли Робертс продемонстрировала интересный образ в стиле cowboy core.

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