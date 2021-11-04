Как всегда, безупречная: Элизабет Херли в белом бикини позировала на пляже

56-летняя актриса любит хвастаться фигурой в купальниках.
Элизабет Херли опубликовала в Instagram фото в купальнике своего бренда Elizabeth Hurley Beach. Актриса продемонстрировала стройную фигуру в белом бикини с цепочками на лифе и плавках. Она также анонсировала появление этой модели в продаже.
Позировала Лиз на пляже. Она дополнила свой образ соломенной шляпой, из-под которой выглядывали локоны.
Так как Херли обожает фотографироваться в купальниках, она похвасталась фигурой еще в одной модели - графитово-серой и тоже с золотыми цепочками.
А какой вам больше понравился купальник?
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