Как всегда, безупречная: Элизабет Херли в белом бикини позировала на пляже

Как всегда, безупречная: Элизабет Херли в белом бикини позировала на пляже

56-летняя актриса любит хвастаться фигурой в купальниках.

Элизабет Херли опубликовала в Instagram фото в купальнике своего бренда Elizabeth Hurley Beach. Актриса продемонстрировала стройную фигуру в белом бикини с цепочками на лифе и плавках. Она также анонсировала появление этой модели в продаже.

Элизабет Херли / Instagram Элизабет Херли

Позировала Лиз на пляже. Она дополнила свой образ соломенной шляпой, из-под которой выглядывали локоны.

Так как Херли обожает фотографироваться в купальниках, она похвасталась фигурой еще в одной модели - графитово-серой и тоже с золотыми цепочками.

Элизабет Херли / Instagram Элизабет Херли

А какой вам больше понравился купальник?

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