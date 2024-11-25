Как всегда, эффектна: Дженнифер Лопес в мини-юбке и жакете с пикантным декольте позировала на бранче

Певица и актриса занимается промокампанией фильма, в котором она сыграла одну из главных ролей, а спродюсировал его экс-муж – Бен Аффлек.

Дженнифер Лопес посетила в Беверли-Хиллз бранч в рамках промокампании биографической драмы о спорте "Неудержимый" (Unstoppable). Перед фотографом она позировала в компании коллеги по фильму Джарелом Джеромом.

Джен, как всегда, выглядела эффектно. Она была одета в стильный черный костюм от бренда Patou, который состоял из мини-юбки со складками и жакета в стиле куртки с золотыми пуговицами и широким тканевым поясом. У нее было пикантное декольте, которое привлекало внимание.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Аутфит звезда дополнила черными кожаными остроносыми ботфортами на высоких каблуках.

Лопес распустила волосы, надела на лицо солнцезащитные очки, губы накрасила бежевым блеском, сделала длинный маникюр трендового коричневого цвета и украсила руку золотым браслетом и кольцом.

Напомним, ранее Дженнифер Лопес в светло-бежевой мини-юбке и лакированных туфлях-лодочках похвасталась стройными ногами.

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