Как всегда, эффектна: Дженнифер Лопес в мини-юбке и жакете с пикантным декольте позировала на бранче

Певица и актриса занимается промокампанией фильма, в котором она сыграла одну из главных ролей, а спродюсировал его экс-муж – Бен Аффлек.
Дженнифер Лопес посетила в Беверли-Хиллз бранч в рамках промокампании биографической драмы о спорте "Неудержимый" (Unstoppable). Перед фотографом она позировала в компании коллеги по фильму Джарелом Джеромом.
Джен, как всегда, выглядела эффектно. Она была одета в стильный черный костюм от бренда Patou, который состоял из мини-юбки со складками и жакета в стиле куртки с золотыми пуговицами и широким тканевым поясом. У нее было пикантное декольте, которое привлекало внимание.
Аутфит звезда дополнила черными кожаными остроносыми ботфортами на высоких каблуках.
Лопес распустила волосы, надела на лицо солнцезащитные очки, губы накрасила бежевым блеском, сделала длинный маникюр трендового коричневого цвета и украсила руку золотым браслетом и кольцом.
Напомним, ранее Дженнифер Лопес в светло-бежевой мини-юбке и лакированных туфлях-лодочках похвасталась стройными ногами.
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