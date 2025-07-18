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- Шоу-бизнес
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Как всегда, эффектна: Элизабет Херли в кружевном мини-платье продемонстрировала откровенное декольте
60-летняя британская актриса в обольстительном образе появилась с сыном на ивенте.
Элизабет Херли побывала на вечеринке в Монако, где выступил американский артист Бенсон Бун.
На ивенте актриса продемонстрировала сексуальный вечерний аутфит. На ней было черное кружевное мини-платье с откровенным глубоким декольте, которое подчеркнуло ее соблазнительную грудь.
Херли сделала укладку с локонами, макияж с акцентом на пышных накладных ресницах, уши украсила серьгами-кольцами, шею — цепочкой с подвеской, а к наряду прикрепила бриллиантовую брошь в виде стрекозы.
На меропряитие она пришла в сопровождении своего сына Дэмиана. Лиз также пофотографировалась с друзьями.
Напомним, ранее Элизабет Херли похвасталась стройной фигурой в голубом купальнике.