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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
182
Время на прочтение
1 мин

Как всегда, эффектна: Элизабет Херли в кружевном мини-платье продемонстрировала откровенное декольте

60-летняя британская актриса в обольстительном образе появилась с сыном на ивенте.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Элизабет Херли

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли побывала на вечеринке в Монако, где выступил американский артист Бенсон Бун.

На ивенте актриса продемонстрировала сексуальный вечерний аутфит. На ней было черное кружевное мини-платье с откровенным глубоким декольте, которое подчеркнуло ее соблазнительную грудь.

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли с сыном / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли с сыном / © Instagram Элизабет Херли

Херли сделала укладку с локонами, макияж с акцентом на пышных накладных ресницах, уши украсила серьгами-кольцами, шею — цепочкой с подвеской, а к наряду прикрепила бриллиантовую брошь в виде стрекозы.

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

На меропряитие она пришла в сопровождении своего сына Дэмиана. Лиз также пофотографировалась с друзьями.

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Напомним, ранее Элизабет Херли похвасталась стройной фигурой в голубом купальнике.

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Дата публикации
Количество просмотров
182
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