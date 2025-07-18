Как всегда, эффектна: Элизабет Херли в кружевном мини-платье продемонстрировала откровенное декольте

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Реклама

Элизабет Херли побывала на вечеринке в Монако, где выступил американский артист Бенсон Бун.

На ивенте актриса продемонстрировала сексуальный вечерний аутфит. На ней было черное кружевное мини-платье с откровенным глубоким декольте, которое подчеркнуло ее соблазнительную грудь.

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли с сыном / © Instagram Элизабет Херли

Херли сделала укладку с локонами, макияж с акцентом на пышных накладных ресницах, уши украсила серьгами-кольцами, шею — цепочкой с подвеской, а к наряду прикрепила бриллиантовую брошь в виде стрекозы.

Реклама

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

На меропряитие она пришла в сопровождении своего сына Дэмиана. Лиз также пофотографировалась с друзьями.

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Напомним, ранее Элизабет Херли похвасталась стройной фигурой в голубом купальнике.