Как всегда, эффектна: Хайди Клум кожаной мини-юбкой подчеркнула стройные ноги

Хайди Клум / © Getty Images

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Хайди Клум попала в объективы папарацци в районе Сохо в Нью-Йорке. Модель выглядела эффектно в образе total black.

На ней был укороченный трикотажный кроп-топ с высокой горловиной и кожаная мини-юбка А-силуэта, которая прекрасно подчеркнула ее стройные ноги.

Хайди Клум / © Getty Images

Лук Хайди дополнила черными капроновыми колготами и черными кожаными туфлями на шпильках. В руке она несла черную сумочку.

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В Клум были распущены волосы, солнцезащитные очки на лице, серьги с камнями в ушах и золотые кольца на руках.

Ранее фотографы подловили Хайди Клум за поцелуями со своим мужем Томом Каулитцем.