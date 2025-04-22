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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
84
Время на прочтение
1 мин

Как всегда, эффектна: Хайди Клум кожаной мини-юбкой подчеркнула стройные ноги

51-летняя немецкая супермодель в очередной раз продемонстрировала эффектный лук.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Хайди Клум

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум попала в объективы папарацци в районе Сохо в Нью-Йорке. Модель выглядела эффектно в образе total black.

На ней был укороченный трикотажный кроп-топ с высокой горловиной и кожаная мини-юбка А-силуэта, которая прекрасно подчеркнула ее стройные ноги.

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Лук Хайди дополнила черными капроновыми колготами и черными кожаными туфлями на шпильках. В руке она несла черную сумочку.

В Клум были распущены волосы, солнцезащитные очки на лице, серьги с камнями в ушах и золотые кольца на руках.

Ранее фотографы подловили Хайди Клум за поцелуями со своим мужем Томом Каулитцем.

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Дата публикации
Количество просмотров
84
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