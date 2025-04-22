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- Шоу-бизнес
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Как всегда, эффектна: Хайди Клум кожаной мини-юбкой подчеркнула стройные ноги
51-летняя немецкая супермодель в очередной раз продемонстрировала эффектный лук.
Хайди Клум попала в объективы папарацци в районе Сохо в Нью-Йорке. Модель выглядела эффектно в образе total black.
На ней был укороченный трикотажный кроп-топ с высокой горловиной и кожаная мини-юбка А-силуэта, которая прекрасно подчеркнула ее стройные ноги.
Лук Хайди дополнила черными капроновыми колготами и черными кожаными туфлями на шпильках. В руке она несла черную сумочку.
В Клум были распущены волосы, солнцезащитные очки на лице, серьги с камнями в ушах и золотые кольца на руках.
Ранее фотографы подловили Хайди Клум за поцелуями со своим мужем Томом Каулитцем.