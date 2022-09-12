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Как всегда, эффектна: Ким Кардашьян подчеркнула сексуальные формы роскошным платьем

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Как всегда, эффектна: Ким Кардашьян подчеркнула сексуальные формы роскошным платьем

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Звезда реалити в эффектном образе восходила на модный показ.

Ким Кардашьян посетила фэшн-шоу Fendi, который состоялся в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Звезда реалити, как обычно, продемонстрировала роскошный образ. Красавица одела бежево-нюдовое полупрозрачное платье с блестками, которое идеально подчеркнуло ее сексуальные формы.

Ким Кардашьян / © Getty Images
Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Аутфит Кардашьян дополнила босоножками со стразами и миниатюрной сумочкой в тон наряда. Волосы она собрала в хвост и сделала насыщенный макияж.

Напомним, Ким снялась в интересной фотосессии для сентябрьского номера журнала Interview, посвященной американской мечте. Съемки прошли в жанре пин-ап. Звезда реалити предстала в довольно интересном образе, в котором ее просто не узнать. Ким была с короткими белокурыми волосами и белыми бровями.

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