Как всегда, эффектна: Ким Кардашьян подчеркнула сексуальные формы роскошным платьем

Звезда реалити в эффектном образе восходила на модный показ.
Ким Кардашьян посетила фэшн-шоу Fendi, который состоялся в рамках Недели моды в Нью-Йорке.
Звезда реалити, как обычно, продемонстрировала роскошный образ. Красавица одела бежево-нюдовое полупрозрачное платье с блестками, которое идеально подчеркнуло ее сексуальные формы.
Аутфит Кардашьян дополнила босоножками со стразами и миниатюрной сумочкой в тон наряда. Волосы она собрала в хвост и сделала насыщенный макияж.
Напомним, Ким снялась в интересной фотосессии для сентябрьского номера журнала Interview, посвященной американской мечте. Съемки прошли в жанре пин-ап. Звезда реалити предстала в довольно интересном образе, в котором ее просто не узнать. Ким была с короткими белокурыми волосами и белыми бровями.
Читайте также: