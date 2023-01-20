Как всегда, эффектна: "мама Стифлера" вечерним платьем подчеркнула сексуальные формы

61-летняя Дженнифер Кулидж обожает черный цвет, который делает каждый ее выход элегантным и изысканным.

Дженнифер Кулидж, прославившаяся ролью соблазнительной мамы Стифлера в культовой комедии "Американский пирог", посетила премьеру фильма "Моя пиратская свадьба" в Лос-Анджелесе.

Актриса выбрала для такого события черное вечернее обтягивающее платье миди от бренда Self Portrait. В зоне декольте и на туловище были кружевные вставки. Наряд прекрасно подчеркнул сексуальные формы Кулидж.

Дженнифер Кулидж / Фото: Associated Press

Аутфит Джен дополнила черными замшевыми туфлями на шпильках. Она уложила волосы в локоны, сделала макияж с акцентом на глазах и маникюр с принтом в сеточку. На пальцах у нее были роскошные кольца с камнями.

Дженнифер Кулидж / Фото: Associated Press

Дженнифер Кулидж / Фото: Associated Press

Дженнифер была в хорошем настроении. А еще она всегда уверенно чувствует себя перед камерами, и это круто, ведь это качество придает актрисе еще большую привлекательность. Кулидж охотно позировала фотографам и демонстрировала свою фигуру.

Дженнифер Кулидж / Фото: Associated Press

Дженнифер Кулидж / Фото: Associated Press

Напомним, на вечеринке HFPA и Billboard Golden Globes в Калифорнии Кулидж сияла в черном кружевном платье, элегантном пальто и кожаных сапогах с круглыми носками.

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