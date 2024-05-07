Как всегда, эффектна: Наоми Кэмпбелл показала свои наряды со свадьбы индийского миллиардера

53-летняя британская модель Наоми Кэмпбелл стала гостей на свадьбе 36-летнего индийского миллиардера, основателя бренда PrettyLittleThing – Умара Камани, и его невесты – 31-летней британской модели Нади Адель. Свадьба, празднование которой длилось четыре дня, состоялась во французского регионе Антибе.

В своем Instagram Наоми показала свои два роскошных лука: на основную торжественную церемонию она надела пудровое платье с обнаженными плечами, расшитое камнями, а на празднование в индийском стиле - лавандовое платье в стиле сари с перьями на подоле от Manish Malhotra.

По слухам, обошлась свадьба молодоженам в 25 млн долларов. На празднике выступали Мэрайя Кэри и итальянский тенор Андреа Бочелли. А главное свадебное платье невесты в классическом стиле было от Dior.

Напомним, ранее Наоми Кэмпбелл посетила фотосессию в Лондоне, посвященную предстоящей выставке "Наоми: в моде", приуроченной к 40-летию карьеры модели. Она надела серый костюм от бренда Alexander McQueen из коллекции прет-а-порте осень-зима 2000. Наряд состоял из удлиненного жакета и укороченных брюк, которые она сочетала с черной рубашкой и туфлями на каблуках.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Associated Press

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