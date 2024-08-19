Как всегда, эффектна: сексуальная модель в красном бикини похвасталась стройной фигурой

Арабелла Чи в новом красном купальнике снялась в пикантной фотосессии.
Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram снимки из нового фотосета.
В этот раз красавица позировала в миниатюрном красном бикини на завязках, в котором продемонстрировала стройную сексуальную фигуру и упругие ягодицы.
Арабелла распустила волосы, сделала макияж в естественных оттенках, уши украсила лаконичными золотыми серьгами, шею – золотыми цепочками с подвесками, а руки – золотыми браслетами.
Напомним, в прошлый раз Арабелла Чи соблазнительно позировала на пляже в белом шелковом платье макси, под которым не было белья. Наряд имел откровенное декольте и обнаженную спину.
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